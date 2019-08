Tras leer la denuncia de la dueña del resto, Ángel de Brito contó este martes que el actor llegó al lugar pasadas las 4 de la mañana con algunos de sus compañeros de elenco de la obra para tomar cognac y whisky de primeras marcas.

Según precisó la responsable del bar en la exposición policial, Laport accedió a sacarse fotos con quienes se lo solicitaban. Cuando llamó al mozo para que le llevara la cuenta, el ex galán de telenovelas le pidió que le hiciera un descuento.

Tras acercarle el ticket con una rebaja como atención, el mozo fue a hablar con la dueña del local para decirle que el actor no iba a pagar la cuenta porque se había sacado fotos con la gente del lugar y que le fuera a cobrar "el que tuviera huevos".

LAM on Twitter La dueña de un restaurante de San Luis acusa a Osvaldo Laport de no querer pagar la cuenta: “Me toma del brazo y me dice ‘yo tengo huevos y no voy a pagar la cuenta. Y tengo los huevos bien grandes’”. #LAM @AngeldebritoOk @eltreceoficial pic.twitter.com/Ub7HzUvqq7 — LAM (@LosAngeles_ok) August 6, 2019

La mujer denunció que al acercarse a preguntar por qué no quería pagar, Laport contestó que le pusiera un precio a las fotos y ella le explicó que en el lugar no hacían ese tipo de canjes. "En ese momento él me agarra del brazo y me manifiesta que él tiene huevos y que no iba a pagar la cuenta", relató la denunciante y agregó que, lejos de dejarla pasar, ella le contestó que tenía ovarios más grandes que los huevos de él.

Tras un cruce de palabras e insultos, la dueña los echó del lugar y los actores se fueron sin pagar la cuenta.