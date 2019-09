Ante esto, en Intrusos, contó como fue que se terminó descubriendo su relación. “Según me dicen, el ‘carpetazo’ a Gallardo y Alina vendría por el lado de un ex jugador de Boca, hoy en otras actividades, despechado porque durante años anduvo atrás de esta periodista. Y este ex jurador de Boca sabía de una relación que su compañero mantenía con Alina, y sin embargo le tiraba los perros, a pesar de que sean compañeros los dos y vayan a la cancha y hagan programas juntos”, explicó el chimentero.

“Este ex futbolista, del que hablamos hace dos días, parece que, cansado de que lo rebotaran y lo rebotaran, dijo: ‘le voy a tirar un carpetazo’. Y con esto intentaban destruir la torre que armó River alrededor de Gallardo”, continuó diciendo.

En este sentido, el conductor aseguró que la operación se concretó cuando la esposa de este ex jugador xeneize expuso la información al aire en un programa en el que trabaja. “Todo esto fue para destruir ‘la torre’ que armó Gallardo”, reiteró, en clara alusión al apellido del comentarista de Fox Sports Diego Latorre.

La guerra entre los Latorre y Jorge Rial todavía no terminó.

