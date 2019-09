Alina Moine se pasó de viva y Gallardo la abandonó

Embed

“Él la dejó y ella está amargadísima”, arrancó y siguió diciendo: "Él no va a volver con la mujer (Geraldine La Rosa, quien dio a luz al cuarto hijo de la pareja hace pocos meses), no quiere y no quiere seguir con Alina. Él está muy ofendido porque ella hizo correr el rumor de que eran pareja para ver si blanqueaban. Los hijos de Gallardo no están de acuerdo con la relación y hay uno de ellos que está sufriendo mucho. Por respeto a ellos, él dejó a Alina”.

Como si fuera poco, Latorre dejó entrever que Moine jugó a dos puntas mientras estuvo con el entrenador multicampeón del equipo de Núñez. “Con ellos no se puede hablar de fechas porque es un quilombo”, aseguró la panelista, explicando que durante su amorío con el Muñeco, ella salió con otro hombre de manera paralela hasta que finalmente se declinó por Marcelo, quien lamentablemente, la terminó abandonando en las últimas horas.

Semanas atrás, cuando la información del supuesto romance salió a la luz, la periodista deportiva había asegurado que tenía una buena relación con Gallardo, pero que no estaban juntos.

