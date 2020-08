Escándalo en el Cantando: Karina se enojó con Esmeralda Mitre y le puso un 1

Esmeralda Mitre y Nell Valenti lograron su mejor performance en Cantando 2020

Ante la primera frase de Karina, Esmeralda no se calló y apuntó contra la jurado luego de que la cantante de cumbia aclarara que no es profesora de música por lo que no está apta para adivinar cuál es su registro vocal. “Vos estás apta para muchas cosas, por ahí para mover las cachas al ritmo de “La pollera amarilla” como yo no, pero bueno”, le respondió en modo irónico Esmeralda Mitre a Karina.

“Mi estilo es tranquilo. Perdón, no me quiero prender en tu juego. No me gustó, chicos”, argumentó Karina, que al calentarse el clima y subir el tono de la conversación plasmó su primer 1 en lo que va del certamen. “Ya me harta un poco, la verdad me pone mal”, comenzó diciendo la jurado.

¡Terrible cruce entre Karina “La Princesita” y Esmeralda Mitre!

Para finalizar, Karina explicó por qué le puso esa nota a Esmeralda: “No iba a poner un 1, pero la falta de respeto ya me cansa. Yo siempre tengo que dar explicaciones de por qué me gustó o no me gustó. Iba a poner un 3, pero pongo un 1. No hay menos 10, si no ponía un -10” cerró enojada.