Coronavirus: Pepe Cibrián se bajó del "Cantando 2020"

"Agradezco el cariño de todos. Disfruté mucho mi paso por el Cantando", manifestó, dejando en claro que no volverá al certamen después de cumplir con el aislamiento preventivo por el coronavirus.

"Decidí retirarme agradeciendo el afecto de la producción que se ha comportado impecablemente conmigo. Ahora priorizaré nuestra salud quedándome en casa. Cuidándome y cuidándolos", concluyó.

"Yo tengo una tía de 90 años- hermana de mi mamá- que no está nada bien y que tiene de todo. Yo tampoco estoy bien... No sé si es por la depresión o la tristeza que me genera esto. Por eso le pedí a la producción no ir", había dicho Pepe Cibrián el martes por la tarde al hablar de su ausencia, entonces temporaria, del Cantando 2020.

Embed

Este miércoles por la mañana, antes de publicar el tuit, Pepe le envió un mensaje a Tomás Dente contándole que no se sentía bien. "Estoy en casa, no me siento bien físicamente. Mi tía Carmen de 90 años también esta pasando un período muy malo y eso me afecta en lo físico, lo mental. No tengo fuerzas, sinceramente no tengo fuerzas, así que veré qué hago", expresó.