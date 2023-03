Escándalo: el rival de Maravilla Martínez denunció un soborno para dejarse ganar

Sergio 'Maravilla' Martínez volvió con todo al boxeo profesional . En una esperada velada en el Luna Park, el pugilista de 48 años noqueó al colombiano Jhon Teherán en apenas 90 segundos . Se suponía que el combate debía durar 10 rounds, pero no pasó del primero debido al tremendo zurdazo del argentino que acostó a su rival.

Tras la pelea, Teherán quedó en la mira de todos por su lamentable actuación en el ring. Sin embargo, al cafetero no le bastó con el papelón realizado dentro del cuadrilátero y protagonizó un escandaloso episodio en los vestuarios: grabó un video denunciando un soborno para dejarse ganar y luego se desdijo .

“Yo venía por 3 mil dólares libres, pero cuando estaba acá (en Buenos Aires) me ofrecieron 5 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo”, relató el colombiano en una primera grabación, dejando una gravísima acusación contra los organizadores del evento.