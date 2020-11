La guerra entre Eduardo Feinmann y Pablo Duggan no es nueva. Pero ahora, con el periodista que participó activamente del documental "Carmel, ¿Quién mató a María Marta?" de Netflix en boca de todos, metido en polémicas por su postura a favor de la inocencia de Carlos Carrascosa y de la familia García Belsunce, Feinmann usó su cuenta de Twitter para tirarle dardos envenenados a su colega.

"@Chequeado podemos chequear si esta frase fue dicha por @pabloduggan en un programa de la mañana de America?", tuiteó el conductor de A24 con una imagen de Duggan en el que se lee la palabra pedófilo y una frase muy cuestionada que dijo en medio de un debate: "Si el chico no se siente abusado, no es abuso".

https://twitter.com/edufeiok/status/1329866226693181441 @Chequeado podemos chequear si esta frase fue dicha por @pabloduggan en un programa de la mañana de America ? pic.twitter.com/JcbsPxhCT4 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) November 20, 2020

El comentario de Pablo Duggan se dio hace más de dos años, en el ciclo Involucrados que conducía Mariano Iúdica en América, por la mañana, cuando hablaban de la investigación por abusos a menores denunciada por el club Independiente. Y allí el Pablo Duggan lanzó esa polémica frase que generó indignación. Primero entre sus compañeros, que lo frenaron en vivo, y luego en las redes sociales, donde después el periodista intentó aclarar sus dichos y finalmente pidió disculpas.

Duggan, integrante del ciclo, arrancó brindando su información sobre las denuncias de abuso de jugadores en la pensión de River. "Me dijeron desde el club, 'hablamos con los chicos hoy, los chicos que supuestamente fueron abusados por la travesti. Nunca jamás sentimos que éramos abusados'". Y luego amplió: "La ley es la ley. La ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso".

Pablo Duggan inoportuno: "Si el chico no se siente abusado, no hubo abuso”

Ante la ola de críticas en las redes, Duggan envió una serie de tuits para intentar aclarar su dichos. ​"Hablaba de mayores de edad que pueden o no denunciar hoy lo que les pasó", aseguró, pero luego pidió disculpas "si no se entendió" su comentario.

https://twitter.com/pabloduggan/status/981218945968558085 Vuelvo a pedir disculpas por expresar mal un tema complejo. Lo reitero una vez más. Hablaba de los mayores de edad que pueden o no denunciar hoy un abuso ocurrido cuando fueron menores. Abusar a un menor es delito. Gracias. — Pablo Duggan (@pabloduggan) April 3, 2018

Como si fuera poco, también trajo al presente un tui de Duggan de hace tres años, cuando su postura no era tan afín al kirchnerismo con los últimos tiempos, ahora conductor de C5N. En ese Tuit, Duggan cuestionaba duramente a Cristina Kirchner.