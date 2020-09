Escándalo con La Bomba Tucumana: "Esto es de villera boliviana"

La noche de furia de Gladys La Bomba Tucumana en el Cantando 2020 no quedó en lo que se vio el martes en la emisión del programa. Esta mañana, en Los Ángeles de la mañana pusieron al aire una polémica cámara oculta a la cantante, en la previa de su participación, en la que se quebró y amagó con renunciar enojada por la ropa que le eligieron. En la previa, cuando vio el vestido que le tocaba lucir, la Bomba despotricó por el vestuario y terminó teniendo una frase terrible al decir que su ropa era “de una villera boliviana”.

“Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Relaburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo”, lanzó Gladys, sin saber que era grabada, fuera del estudio, en un bar de Laflia. Un rato después de ese enojo, pasó todo lo que se vio en el vivo. Pero ese escándalo quedó tapado por sus polémicos dichos.

La Bomba Tucumana, en una cámara oculta por su vestuario: "Esto es de villera boliviana"

“No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”, lanzó su repudiable frase mientras que Ángel de Brito aclaraba que “no sabía que la estaban grabando” y que la cantante decía que siempre le “dan estas telas de mierd… porque soy bailantera”.

Tras la emisión de la cámara oculta y de las críticas que recibía por todos lasos, La Bomba suvió un video a su Instagram con su descargo: "No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro que hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente”, arrancó mientras viajaba en un taxi. “Estoy súper triste por todas las cosas que se generan a partir de esto. Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada y claro que me quiero volver a mi casa”, enfatizó.

Más tarde, y mientas se secaba las lágrimas, Gladys apuntó contra la periodista que registró sus repudiables palabras: “Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero recién cuando veo eso. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas que yo sentía. Voy a empezar a grabar para que ustedes vean las ropas, vestuarios y cosas que le hacen a otras personas, y la manera en que me tratan”.

La pasó mal

Anoche, Gladys, La Bomba Tucumana vivió una gala complicada en el Cantando 2020. La artista llegó a la pista una vez más con su show, pero todo se vio envuelto en polémica luego de que se cruzara con Karina, La Princesita, y denunciara que no le gustó el diseño que le realizaron en vestuario.

“Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen. Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”, dijo furiosa La Bomba Tucumana.