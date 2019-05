Pero sí lamenta la “mala imagen pública” que la gente a partir de este episodio formará de él. “El tema es la familia que sufre, hoy soy como un violador serial, mato en mi casa hasta a los gatos y no es así”, se defendió frente a la ola de críticas de la que fue blanco en las últimas horas a partir del triste suceso que reveló LM Neuquén.

“Es todo una falacia, hay muchas mentiras del árbitro (por Luis Biffis) y la chica se deja manipular. Hace un año que no me dirigía este personaje nefasto. Es complicado esto cuando hay intencionalidad de ellos. A Escobar (la máxima autoridad de los árbitros en la región), lo llamé el sábado a la noche y no me contestó. Aparte hay una foto que prueba que no estuve detrás del arco como dicen ellos sino a un costado”, esgrime.

“Peleé para hacer este club (Rivadavia de Cutral Co), somos los referentes máximos y estamos en el ojo de la tormenta. Los padres se van a preguntar ¿a dónde mando a mi hijo?. Esto no puede quedar así”, culminó Vielma, quien esta noche deberá comparecer en el banquillo de los acusados.

Cabe destacar que ayer el titular de la Liga local, Luis Sánchez, adelantó que “la violencia de género no se va a tolerar” en el campeonato neuquino. “Nos vamos a ocupar y será tema en nuestra próxima reunión de dirigentes. Lifune es precursora nacional en la igualdad de género y no lo vamos a cambiar por hechos aislados de este tipo. Lo llamé a Vielma para consultarle lo ocurrido. Igual no es a mí a quien le tiene que dar explicaciones, sino al Tribunal de Discilplina”, consideró el también flamante Ministro de Deportes.

Como se recordará, Daniela Muñoz denunció que Vielma y allegados le gritaron: “India, volvete a tu país, negra de m…. y andá a lavar los platos”, entre otros agravios y el gremio de los árbitros se aprestaba a emitir un comunicado en rechazo al supuesto y lamentable comportamiento que seguramente traerá mucha tela más para cortar.

