Escándalo: nueve mujeres acusaron a Plácido Domingo de acoso sexual

Las mujeres contaron que sintieron que sus carreras se vieron perjudicadas tras rechazar las polémicas e íntimas proposiciones del cantante. Algunas señalaron que se les prometieron papeles que nunca se concretaron. En tanto, otras denunciantes remarcaron que, aunque trabajaron con otras compañías, nunca volvieron a ser contratadas para trabajar con él.

Una de ellas aseguró que Domingo le "metió la mano dentro de su falda", mientras que muchas coincidieron en detallar una actitud frecuente por parte del director: besos forzados y húmedos en la boca en un camarín una habitación de hotel o un cena de trabajo.

Una de ellas dijo que tras haber tenido relaciones sexuales, Domingo se fue y le dejó 10 dólares en la mesita de luz con un mensaje que rezaba: "No quiero que te sientas como una prostituta, pero tampoco quiero que tengas que pagar por estacionar".

Otra joven cantante en la Opera de Los Ángeles, donde Domingo había sido designado como nuevo director artístico, dijo que empezó a llamarla a su casa inmediatamente después de conocerla en un ensayo en 1988. "Decía 'Voy a hablarte como el futuro director artístico de la compañía y hablaba de posibles papeles", comentó la mujer que en ese entonces tenía 27 años y estaba comenzando su carrera. "Entonces bajaba el tono de voz y decía 'Ahora voy a hablarte como Plácido'", recordó y agregó que el tenor le pedía que quedara con él para beber algo, para ver una película, para ir a su apartamento para que él pudiera prepararle un desayuno.

De acuerdo a su testimonio, durante una de sus frecuentes visitas al camarín de ella, el también productor admiró su ropa, se inclinó para besarla en las mejillas y colocó una mano en un lateral de su pecho. "Estaba totalmente intimidada y sentí que decirle no a él sería como decirle no a Dios. ¿Cómo le decís que no a Dios?", planteó.

Solo una de las nueve mujeres aceptó ser identificada: Patricia Wulf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la Ópera de Washington. Las demás solicitaron anonimato, indicando que o bien siguen trabajando en el sector y temen represalias o temen ser humilladas e incluso acosadas públicamente.

"Cada vez que bajaba del escenario, estaba entre bambalinas esperándome", dijo. "Se pegaba a mí, todo lo cerca que podía, ponía su cara directamente junto a la mía, bajaba el tono de voz y decía, 'Patricia, ¿tienes que irte a casa esta noche?'". Aunque ella lo rechazaba, él no dejab de insistir.

"Es doloroso oír que he podido molestar a alguien", dijo Domingo luego de que estallara el escándalo. El músico calificó a las acusaciones de "inexactas" y se defendió argumentando que "siempre" creyó que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas". "Las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado".

Domingo, de 78 años, es uno de los tenores más admirados de todos los tiempos y uno de los hombres más poderosos de la música clásica en el mundo. Comenzó su carrera hace cinco décadas. Ha interpretado más de 150 papeles en más de 4.000 actuaciones. Actualmente, sigue cantando y dirigiendo y ejerce como director de la Ópera de Los Ángeles, en California.