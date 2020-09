El hecho sucedió pasadas las 17.30 y a los pocos minutos comenzó a viralizarse, motivo por el que el titular del organismo, Sergio Massa, interrumpió la sesión y sometió a votación la suspensión inmediata del legislador, en función del artículo 188 del reglamento.

https://twitter.com/nbg__/status/1309244479338143745 Por esta situación acaba de ser suspendido Juan Ameri (FDT Salta). pic.twitter.com/KQxeAG98CC — Noe Barral Grigera (@nbg__) September 24, 2020

Los diputados votaron de manera unánime y menos de una hora después de lo sucedido el legislador había sido removido de manera temporal, hasta que una comisión evalúe si amerita o no su expulsión. El cuerpo tiene 60 días para definir el futuro del legislador salteño.

"En aplicación artículo 188 del reglamento, disponer suspensión inmediata, disponer la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinen la sanción tal como prevé el reglamento. Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos permitir que se den este tipo de situaciones, en el marco del artículo procedamos a la suspensión inmediata", sostuvo Massa ante algunos diputados que no entendían lo que sucedía por no haber visto el hecho.

