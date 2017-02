Escándalo por video sexual de dos policías

Santa fe.- El video de dos agentes de la Policía de Santa Fe teniendo sexo en un patrullero causó revuelo en las máximas esferas de la fuerza provincial. “Son imágenes que duelen, opaca todo lo bueno que se viene haciendo”, dijo José Luis Amaya, jefe de la Policía santafesina. El funcionario avisó que los efectivos fueron pasados a disponibilidad y que contaban con antecedentes por otras indisciplinas.

Sobre cómo salió a la luz el video, Amaya contó que la grabación estaba guardada en el celular de la ex esposa del policía que se ve en las imágenes, que no serían recientes, sino que se habrían tomado hace seis meses. Si bien el jefe policial no brindó más detalles, la versión que circula al interior de la fuerza es que la mujer decidió denunciar la existencia del video tras una amenaza de su ex pareja, el policía involucrado.

El 14 de febrero, la mujer denunció que a las 3 de la madrugada su ex marido irrumpió en su casa sin autorización. La amenazó de muerte a ella y a sus hijos y se llevó su celular. Cuando los policías que le tomaron la denuncia le preguntaron si quería agregar algo más al parte, respondió que quería dejar constancia de un video que tenía en su poder en el que se veía a su ex pareja manteniendo relaciones sexuales en un patrullero con su compañera de trabajo de la Comisaría 19.

Tras el episodio, la fiscalía ordenó averiguar el domicilio del uniformado y librar una orden de allanamiento para recuperar el celular, y a su vez remitir la denuncia del video a la oficina fiscal de Violencia y Corrupción Institucional del Ministerio Público de la Acusación.