Escandalosa pelea a las piñas de las hermanas Kardashian

El plano estaba en el interior de la casa de Kendall, mientras Kim le hablaba a Kourtney con un tono irónico y con palabras hirientes: “A vos no te importan las cosas”. En referencia a cierta ausencia de compromiso laboral de su hermana.

De repente, la receptora de las críticas empezó a levantar temperatura y transformar su gestualidad y soltó: “Actúas como si yo no hiciera nada… No tenés idea de todo lo que hago. Tenés esta narrativa en tu mente. No, no, no, literalmente te agarró si vuelves a mencionar eso”. Al mismo tiempo se fue acercando a la hermana menor con un lenguaje corporal agresivo.

Kim y Kourtney Kardashian tuvieron una gran pelea | Un Nuevo Día | Telemundo

Kim reaccionó, de muy mala manera, y a los empujones le gritó: “Nunca más vuelvas a acercarte a mí así“. Acto seguido se produjo una serie de patadas, piñas y agarrones. Se construyó una secuencia desagradable, mientras la dueña de casa intentaba separar a sus hermanas.

Todo esto se vio en el primer episodio de la nueva temporada del reality, lo que seguramente le augurará muy buena audiencia, pero al costo de protagonizar un accionar repudiable, que captaron las lentes.

Gritos, chicanas y papelón