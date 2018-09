"Yo sé que todos quieren saber, pero los temas sentimentales me los voy a guardar para mí. Cerré la puerta (a la prensa) porque lo necesitaba y me voy a quedar así por un buen rato hasta que me sienta segura", dijo Carolina "Pampita" Ardohain el viernes pasado en Showmatch, en medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente al polista Polito Pieres y antes de protagonizar una fuerte pelea -con gritos incluidos - en un club deportivo con Pico Mónaco.