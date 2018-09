La modelo y el ex tenista se juntaron a hablar de su relación en un club deportivo, pero la charla derivó en una fuerte pelea.

En medio de rumores de romance con el polista Polito Pieres y tras haber terminado su relación con Pico Mónaco, Carolina “Pampita” Ardohain regresó el viernes pasado al jurado de ShowMatch para reemplazar a Florencia Peña.



"Yo sé que todos quieren saber, pero los temas sentimentales me los voy a guardar para mí. Cerré la puerta (a la prensa) porque lo necesitaba y me voy a quedar así por un buen rato hasta que me sienta segura ", le explicó a Marcelo Tinelli cuando indagó sobre su situación amorosa.