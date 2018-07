"Yo ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía, y me va a pasar a buscar el abogado y me voy a ir para allá", le mandó el cantante por Whatsapp a Cristina, su madre, luego de cometer el crimen.

En una parte de audio se puede interpretar que Álvarez no va a poder soportar mucho tiempo estar preso ya que manifestó las claras intenciones de quitarse la vida. "Por un gil, se va terrible artista; no sé dónde va, pero se va", dijo.

"Ya te dije que cuando me internaba de vuelta; si me internaba de vuelta iba a tomar una decisión, había tomado una decisión y lo sigo sosteniendo", añadió. Al parecer el plan sería suicidarse. O al menos esa era la amenaza que él siempre repetía para evitar una internación forzada por sus adicciones.

"Así que, bueno, dale, respondeme eso que quiero ver cómo quedó y te digo un par de cosas, así yo me voy y dejo todo arreglado; chau", concluyó.

La noche anterior al crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en la madrugada del jueves 12 de julio, “Pity” fue a la casa de su novia. Habló con Cristina ese miércoles a las 22 y acordaron ir al médico. El audio que ahora se difunde es de ese momento.

