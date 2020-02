La Neuquén Cup, uno de los torneos infantiles formativos más importantes de la Patagonia y que sirve a los clubes neuquinos como preparación para lo que será el inicio de Lifune (7 de marzo), contempló un suceso inédito en la categoría 2004.

En esa división se enfrentaron el miércoles, por los cuartos de final de la Copa de Plata, Independiente y El Porvenir.

Resulta que en un hecho sin precedentes, el arquero del elenco de Plottier, Francisco López, tuvo una jornada soñada. Durante los 90 minutos, que terminaron en empate, atrapó un penal, y luego, en la tanda definitoria, contuvo los cinco disparos desde los doce pasos. Seis penales en total para una jornada imborrable en la vida de este chico de 16 años.

“Antes de arrancar la tanda de penales todos mis compañeros me apoyaron en el banco de suplentes. Mi capitán me dijo que me iba a convertir en héroe, que iba a ser mi día. Que los podía ayudar a llevarlos a la semifinal y así fue, por suerte”, explica López sobre el mensaje positivo que le brindaron sus compañeros, rememorando aquella célebre arenga de Mascherano a Romero en la semi del Mundial de Brasil 2014.

Francisco, o Pancho, como lo conocen sus compañeros, comenzó a jugar en El Porvenir hace cinco años, pero hace tres que es arquero. “Arranqué en el arco por herencia. Mi abuelo fue portero cuando era joven, de ahí viene mi elección. Además en ese momento había muchos jugadores en mi posición así que fui por el camino del arco”, explica López.

Tiene como ídolo a Franco Armani y asegura ver series de penales para aprender a atajarlos. “También confío mucho en mí y en mi inteligencia. Tengo mi táctica que es esperar hasta último momento y mirar mucho al pateador. Luego es todo intuición”.

Buratovich y Roca es la dirección del club donde este joven arquero se prestó para la entrevista con LM Neuquén. Cuando no es allí, es en La Chacra de su querido abuelo donde se entrena. “Me gusta tomarme un tiempo extra en la semana para simular tandas de penales ya sea en nuestro predio o en la chacra de mi abuelo donde armé un arco y les digo a mis amigos y primos que me pateen”, destaca.

Volviendo al partido ante Independiente, López recuerda con mucha emoción lo que pasó en el vestuario tras haber atajado los cinco penales. “Mis compañeros, cuando entré, empezaron a cantar mi nombre, fue hermoso”, indica.

Hoy, ante Rivadavia, juega las semifinal de la Neuquén Cup. ¿Podrá ser el héroe nuevamente?

El elogio de su DT por las “cualidades” de Fran

“Durante la tanda de penales sufrí como un jugador más. Jugamos contra un oponente importante que es Independiente y no fue fácil ganar. Pero Pancho (como le decimos nosotros) fue sin dudas la figura. Terminaron los penales y entramos a la cancha a abrazarnos con el equipo. Lo felicité a él por todo lo que hizo”, comentó emocionado Franco Fernández, entrenador de Francisco López, el arquerito maravilla que se convirtió en héroe el miércoles en el partido de la Neuquén Cup ante el Rojo.

“Pancho siempre me demostró tener las mejores cualidades y capacidades para atajar. El equipo sabe cómo ataja y confía en él. Creo que va a ser un gran arquero. Demostró una vez más quién es él y quién está debajo de los tres palos”, aseguró el técnico de El Porvenir en la categoría 2004, en la que Panchito hizo historia .

“Cuando terminó el partido en el vestuario hablamos y me dijo que tenía confianza en los penales y que se sentía emocionado por lo que logró”, reveló Fernández sobre eso momento íntimo y de felicidad plena.

“Yo lo felicité y le dije que tenía que creer en él, que ahora nada nos para hasta el final”, culminó Fernández. Se refería al partido que esta noche disputarán en la cancha de Pacífico ante Rivadavia.

Pase lo que pase, el pibe López va derecho al Guinness por su marca increíble de 6 penales atajados, incluida una tanda entera de cinco en un mismo partido .

No le gusta que vaya a verlo. Patricia Abdala. La mamá de Pancho

A mí se me complica ir a verlo. Siempre me gustó estar en la cancha para alentarlo pero a él no le gusta que vayamos a verlo.

El día del partido ante Independiente estaba preocupada porque el día estaba feo, llovía y yo le mandaba mensajes para saber si se jugaba.

Por suerte se jugó y llegó muy contento porque había atajado los penales. Lo agarré a besos de la alegría, fue un día lleno de felicidad.

Siempre las mamás me dicen: tenés que ir a verlo a Panchito, y yo les digo: ‘pero él no quiere (risas)’.

Él ama el fútbol y ama ser arquero. Es feliz así, es su gran pasión, y siempre lo estoy apoyando y le deseo lo mejor.

En el equipo se armó un hermoso grupo y son muy buenos compañeros entre ellos así que todos se merecen lo mejor.

Lo único que le digo siempre es que él es mi motor y que lo amo.