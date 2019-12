El robo ocurrió el lunes alrededor de las 14, cuando en el establecimiento había gran movimiento por la inscripción para los chicos para el ciclo lectivo 2020. "Una persona ajena entró a la escuela. Se metió al baño de docentes, se lavó las manos y aprovechó un momento para meterse en un aula y robarle la cartera a una docente", contó Alejandro, uno de los docentes de la escuela, a LM Neuquén. Por el hecho, los padres y madres decidieron no llevar más a sus hijos a la escuela "hasta que no estén las condiciones garantizadas de que no iba a pasar nada en la escuela".