El director de una de las escuelas contó a LM Neuquén que los chicos deberían haber iniciado las clases el pasado 21 de agosto pero les es imposible llegar. "Aún no se licitan los transportes y también hay algunas escuelas con problemas de mantenimiento como en las cloacas, en las luces, calefactores, todo lo que tiene que ver con el uso diario del establecimiento", contó.

"Estamos preparados para iniciar las clases, pero desde Neuquén se tienen que hacer responsables y no hay respuesta. Si yo comienzo las clases no vendrían ni el 20% de los chicos, entonces no es equitativo", reclamó el director, quien incluso contó que algunos establecimientos arrancaron las clases "pero tienen uno o dos alumnos".

Departamento Huiliches, la zona afectada

