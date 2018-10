Esmeralda la banca: "la Bomba me parece lo máximo"

La mediática brindó una entrevista a Los ángeles de la mañana y aseguró: “Me encanta la Bomba Tucumana, me parece lo máximo”. “Es un bajón lo que me pasó. Voy a ir para la previa y hacer todo lo que pueda”, agregó Esmeralda.

Luego reveló datos sobre la participación que tendrá la cantante: “Ella va a estar sólo en el cuarteto y mi bailarín no va a estar porque pidió bailar con su hijo. Sé que voy a poder hacer el ritmo libre”.

Sobre su salud, Mitre expresó: “Estoy caminando por el cuarto, ya no me duele, mañana (por hoy) me dan el alta”.