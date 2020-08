Esmeralda Mitre pidió la conducción

Cada aparición de Esmeralda Mitre en el Cantando 2020 es motivo de polémica por las conductas que casi siempre manifiesta la actriz. Sus desplantes logran la atención de los conductores y jurados. Además, la actriz siempre deja picantes comentarios. Precisamente, en una entrevista con “Agarrate Catalina” (La Once Diez), la hija de Bartolomé Mitre aseguró que se ve en la conducción del ciclo que tiene al frente a Laurita Fernández y Ángel de Brito. “Aprendí mucho de Marcelo Tinelli en el Bailando, lo sentí mucho a él, lo que le sucedía, y también sentía que conducir es algo que me podría llegar a salir. A veces siento cuando estoy en el Cantando que lo podría conducir. Lo que digan Ángel y Laurita, los quiero mucho, pero poco me importa”, reveló la mediática al hacer un rápido análisis de su participación en el certamen.