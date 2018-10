Esmeralda Mitre se colgó de PH para "matar" a Mirtha

“Escuché las declaraciones de Mirtha y sólo tengo para decirle que soy muy feliz, estoy en uno de los momentos más felices de mi vida”, arrancó diciendo la rubia. Y luego se puso más picante: “Me parece que no está acostumbrada a que alguien se le plante y le diga las cosas como son. Si ella quiere rating para generar un programa para poder ganarle a PH, y junta a Horacio Larreta para generar una polémica sabiendo que la va a generar, y a mí, me parece que es normal que no me calle”, señaló Esmeralda.