A lo Pampita: Cuánto cobra Traniela, la primera piloto trans, por contenido en redes

La presencia de Traniela Campolieto en las redes sociales crece y no solo por su histórica trayectoria como la primera capitana trans en la aviación argentina. La piloto y ahora influencer tiene un alto impacto en redes donde interactúa a diario con sus miles de seguidores.

La popularidad que ganó le abrió las puertas a un nuevo ingreso económico y así lo hizo saber a sus fanáticos que suelen pedirle pampita

A través de una serie de publicaciones en sus historias, Traniela se mostró sin vueltas y habló de costos y una lista de precios oficiales a la hora de ofrecer su servicio. Entre lo que ofrece detalló: video personalizado, presencia en un estudio de televisión o un evento privado.

Traniela Carle Campolieto

El tarifario de Traniela en redes

Campolieto brindó detalles de los servicios que ofrece y los costos que tiene cada uno de ellos. No todas las propuestas tienen los mismos precios y varía según el vestuario o el lugar. Aquellos usuarios que deseen un saludo de la capitana trans tendrán que pagar 100 dólares, aunque se aclara que este monto es “vestida” ya que de hacerlo en “bikini” será de 200 dólares.

Ahora bien, más allá de los saludos y mensajes personalizados de los que no especificó duración, también expuso el costo que tiene su participación en formatos más extensos o profesionales. Por ejemplo, para una entrevista el medio tendrá que pagar 2000 dólares y aclara que con “máximo 1 hora de retención”.

Siguiendo la misma línea, un evento cualquiera sea o alguna presencia como suelen protagonizar los influencers tiene un valor de 2000 dólares, aunque especifica que será “por ahora” y que el tiempo es máximo de una hora.