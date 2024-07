A quien despidió Alejandro Fantino tras el escándalo que se vivió en su streaming

image.png Alejandro Fantino.

A raíz de este polémico hecho, las autoridades de Neura, entre ellos Alejandro Fantino, decidieron levantar el programa de Tronco. A su vez, el encargado de chequear el chiste y pasarlo al aire ya no forma parte de la empresa, según informó el propio periodista y conductor.

El descargo de Alejandro Fantino luego de lo que pasó en el programa de Tronco

“Por supuesto, y principalmente pedir disculpas. Y para cerrar, imagínense, yo el viernes a la noche, yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo, con su gente. Yo tengo responsabilidad e injerencia sobre lo que pasa aquí en ‘Multiverso’. Y estaba en mi casa haciendo dormir a mi hijo y me entero el sábado al mediodía lo que había ocurrido”, empezó afirmando Alejandro Fantino.

Y agregó: “Así que como me he sentido difamado, también por un montón de gente, voy a partir de mañana a la mañana a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor cuando en realidad yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1812987939707629915&partner=&hide_thread=false “Fantino”



Porque tras el desagradable “chiste” que salió en Neura sobre una bebé con cáncer, dijo que “el programa no saldrá más al aire, “Tronco les comunicará que hará con su vida” y “la persona que no chequeó no pertenece más a la empresa”. pic.twitter.com/u0Gly1LHbn — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2024

“Así que, ¿está claro? El programa no sale más al aire. Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida. La persona que no chequeó debidamente lo que puede o no, porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa. Y les pido disculpas como uno de los accionistas minoritarios, pero accionistas al fin de este lugar”, cerró el conductor y accionista de Neura.