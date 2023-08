Al borde del llanto: Mariano Martínez reveló cuánto lo afectó el bullying sufrido

En una entrevista con Intrusos, el actor habló: “Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite, cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

Además, Mariano Martínez reveló que se sintió muy dolido cuando recibía ese tipo de comentarios: “Realmente me sentí vapuleado, humillado. Sentí que me veían en el piso y me pegaban en la cabeza. La verdad es que no veía razones para que eso suceda. Y entiendo que tengo un cierto hate potente hace un tiempo y uno aprende a convivir con eso”.

Mariano Martinez 2.jpg

Rememorando los momentos en que Martín Cirio hacía videos burlándose de él, Mariano Martínez expresó que no guarda rencor, pero admitió que el impacto fue considerable: “Solo digo que sí nos lastimó mucho. No había razón, no lo conozco, nunca lo había cruzado. Me hizo perder un montón de trabajos en su momento”.

Sobre las acciones de Cirio y la reacción de los medios, Mariano compartió su desconcierto: “Él se burlaba de mí supuestamente porque yo hacía canjes. Se metía con cosas re graves disfrazado de humor. No entiendo por qué esta cizaña y por qué los medios la acompañan. Eso es lo que no entiendo y nunca lo voy a entender. Después yo sigo mi vida, tampoco es que estoy traumado y triste por la vida. Hay cosas que pueden ponerme triste, pero soy una persona resiliente, voy para adelante”. En definitiva, Martínez expresó con claridad cómo afrontó los desafíos que se le presentaron en ese momento.