Espectáculos La Mañana Alejandra Maglietti Alejandra Maglietti reveló cómo Aníbal Lotocki intentó convencerla para operarla

La panelista compartió su experiencia y habló sobre la trágica muerte de Silvina Luna.







La trágica muerte de Silvina Luna desató un clamor por justicia y reveló nuevos testimonios de personas que fueron pacientes del polémico médico Aníbal Lotocki. Entre estos, la modelo y panelista Alejandra Maglietti compartió su experiencia, indignada por la pérdida de la actriz y revelando cómo Lotocki intentó convencerla de someterse a una cirugía estética.

Alejandra Maglietti, en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), destacó la importancia de enfocarse en el hecho de que Silvina Luna no falleció debido al riesgo propio de una cirugía estética, sino porque fue engañada. "Trato de separar porque sino pareciera que Silvina tuvo algún tipo de culpa, me da la sensación de que hay una cosa donde se termina culpando a la víctima. Todas las entidades que deberían haber funcionado, en este caso no funcionaron", expresó la panelista.

Embed Luego, compartió su propia vivencia con el doctor Lotocki, agradeciendo no haberse sometido a ninguna intervención. "Recuerdo que yo en ese momento, en 2009 más o menos, tenía una pareja que era amigo de la mujer de Lotocki y él me insistía mucho para que me operara y yo pensaba, '¿para qué? si me siento bien'", relató Maglietti.