Álvaro Navia reveló por qué terminó todo mal entre Denise Dumas y Vanina Escudero

Sin embargo, lo que Álvaro Navia y Vanina Escudero no esperaban era la reacción de Dumas. “Pensamos que lo iba a entender”, confesó el humorista, quien detalló que Denise no solo se mostró herida, sino que hizo público su dolor, lo cual fue un golpe para la familia. “Nos dolió que esto se hablara en televisión, porque son temas privados, y fue algo que nos tomó por sorpresa”, agregó Navia, expresando también que, pese al distanciamiento, él y Vanina aún la consideran importante en la vida de su hija: “Para Joaquina, Denise sigue siendo su madrina. Ella fue y será siempre parte de nuestra familia”.

Por su parte, Denise Dumas también compartió su versión en el programa Nuevas tardes con Denise, donde habló abiertamente sobre la tristeza que le generó enterarse, casi de un día para el otro, de que no sería madrina de Joaquina. “Los quiero con el alma, los sigo queriendo. A veces pienso que, por suerte, me dolió, porque después de tantos años de sentirme parte de su familia, me significaba mucho”, confesó Denise, con la voz entrecortada.

Cómo está la relación entre Denise Dumas, Álvaro Navia y Vanina Escudero

Denise Dumas también aseguró que en realidad nunca tuvo la intención de hacer pública la situación, pero sintió que debía aclararlo después de que Navia diera detalles en Intrusos. “A mí esto me importa de verdad. Me incomoda hablarlo porque no es algo que yo hubiera querido exponer. Los adoro y no hubiera hablado de esto nunca”, explicó Dumas, intentando contener las lágrimas. También expresó su deseo de que, algún día, las circunstancias los reúnan nuevamente: “Para mí, el tema está terminado, ojalá la vida nos vuelva a encontrar”.

Según relató la conductora, el distanciamiento durante la pandemia fue doloroso para ambas partes, y a pesar de su buena disposición para mantenerse involucrada en la vida de Joaquina, la decisión de Navia y Escudero fue una sorpresa que le generó un gran vacío. “Yo puse toda mi buena voluntad, intenté ser parte de su vida, pero la situación fue dolorosa”, concluyó Dumas.