¡Amor! La Joaqui se animó y contó quién es su verdadera pareja

Tras los rumores que la vincularon a James Rodríguez, La Joaqui confirma un nuevo romance

Hasta hace un mes los rumores de que La Joaqui estaba emprendiendo una relación con el futbolista James Rodríguez eran cada día más latentes después de que la cantante había comentado en un programa televisivo que estaba saliendo con una persona, que sin nombrarlo, brindó una serie de características que podían ser compatibles con el oriundo de Colombia. Pero al parecer, fue mucho fugaz de lo que se pensó y la misma ya dio vuelta la página.

Fue hace un mes en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, cuando la reggaetonera dio detalles sobre la relación que estaba emprendiendo hace poco tiempo. "A mí me encanta el fútbol. Desde chica siempre tuve amigos varones. Y cuando yo tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía 'ay, no, este tipo es el puto amor de mi vida'. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia y yo dije '¡no, Jesucristo!'", contó.

Y amplió: "Venía de meses y meses de ni siquiera chamuyar con alguien porque me habían roto el corazón y no quería saber nada con otro hombre. Pero apareció él. ¿Qué quién es? No puedo decir quién es. Todavía me estoy conociendo. Si yo lo cuento ahora van a ponerle tanta energía encima que me lo van a quemar. Pero no es nadie de Argentina. Tampoco es de Racing. Es de afuera, no es argentino".

Tras esas declaraciones, inmediatamente nacieron los rumores de romance de la artista argentina con el futbolista colombiano, rumores que no fueron desmentidos en ningún momento.

Pero los días pasaron, y en medio del inminente lanzamiento de una canción con Ecko, la rapera confirmo mediante publicaciones de Instagram que el cantante es su nueva pareja. Ahora, crece la expectativa por lo que se verá el jueves a las 21, momento en el que se estrenará "SEXXXO" en las distintas plataformas musicales.