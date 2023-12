Analía Franchín explotó contra Isabel de Gran Hermano

La nueva edición de " Gran Hermano " ya está en marcha, y con un promedio de 20.5 puntos, los veinte participantes no han tardado en acaparar la atención del público. En la era de las redes sociales, los pasados de los concursantes emergen rápidamente, y uno de los nombres que destaca es Isabel De Negri, la participante más longeva de la casa.

Gran hermano 1.jpg Isabel, la participante más polémica de Gran Hermano

"La historia de Isabel es una de las más intensas en la casa, no solo con su hijo varón sino también con su hija mujer. Hace al menos seis meses que no ve a sus familiares directos y estos dos hijos la van a llevar a contar por qué no hay un vínculo familiar entre todos", explicó Pía Shaw. La participante ha denunciado a su propio hijo, lo internó para poder cobrar una herencia.