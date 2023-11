Andrés Calamaro, el cancionista popular celebra en el Ruca Che

Al hacer referencia a su desmedido modo compositivo, Calamaro reveló que ya no está “ dispuesto” a determinados “sacrificios hedonistas”. “Encerrarme tantas horas grabando no me resulta atractivo ahora mismo”, dirá.

Si bien el creador de “Flaca” y otros hits que ya son parte de lo clásico y popular), le dio a través de sus redes sus salutaciones y apoyo al electo presidente, Javier Milei, decidió no referirse a cuestiones políticas y mantenerse sin más opiniones. Sin embargo, siempre hablando en el plano musical, dejó una sorpresa para 2024: “Espero cantar el inmortal repertorio afrolatino de los años setenta”.

Andrés Calamaro

Venís de dos Movistar Arena (agotados) y de pasar recientemente por Rosario, San Juan. ¿Cómo fuiste atravesando esta gira que iniciaste en España?

Como pude, la gira dura es dura o grande, estamos lejos de casa, viajamos mucho, vivimos en hoteles, comemos lo que podemos, puede aquejarnos el mal físico como a cualquiera. Pero una gira muy buena es lo que todos los músicos queremos. Lo que importa es creer que el siguiente recital puede ser el mejor de siempre; las sensaciones son las del último recital que hacemos hacia el siguiente. Nos gusta. Para mí, cada día de gira es una montaña rusa, pero advierto que mejoramos mucho en el escenario, eso creo. Terminamos contentos los últimos recitales importantes y es lo que importa; muy buena gira en todo sentido, técnico, musical y personal.

Teniendo en cuenta tu amplia obra, ¿cómo ha sido la elección del repertorio y qué sorpresa se puede dar en Neuquén? Ya que te presentaste en 21 localidades españolas, Miami, Ecuador, México, Colombia...

Elegimos en los ensayos y quedó un repertorio esforzado para el cantor, me paso dos horas cantando sin interrupciones casi. No fue deliberado, elegimos lo que nos gusta tocar y luego vemos qué pasa en los recitales; mientras avanzamos, mejoramos con los instrumentos y cantando, ahora estoy tocando más la guitarra y los teclados, más a conciencia. El repertorio también muta un tanto, ensayamos cosas en las pruebas de sonido y ajustamos la lista de canciones; a Neuquén vamos con el mismo repertorio que tocamos en Buenos Aires, Rosario y San Juan. Eso espero.

Me distraje y las tecnologías me superaron en las grabaciones de estudio, ahora no sé cómo grabar a la velocidad en que pienso la música. Opté por reconvertirme en cantor polivalente en las grabaciones y decente en el escenario

Tras la partida de Ricardo Iorio, le rendiste homenaje en uno de los shows del Movistar Arena. ¿Qué rescatas de él?

Rescato todo, el mejor. Es inabarcable Ricardo, como artista y como persona. Cuarenta años poniendo corazón y poesía, del metal de conciencia a los tangos y milongas. Un fuera de serie. Un argentino aleccionador. Ninguna partida es completamente inesperada, Ricardo miraba de frente a todo.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, ¿cómo ha sido tocar por primera vez en Panamá y Puerto Rico?

Llegamos con humildad y respeto, no sabemos quién viene, qué esperan escuchar. Panamá fue formidable, nos encantó todo, tocamos en un teatro de aires atemporales, nos sentimos muy bien. Puerto Rico fue emocionante, pero tenía los bronquios hechos flecos. Fue el último recital antes de nuestro país, intentamos bordarlo.

¿Con qué público te encontraste?

Un público de rock y cultura. Lo mismo en Costa Rica. En San Juan de Puerto Rico era un público exigente, de oyentes experimentados. No sé si les importaba mi devoción por la música de PR. Panamá parecido, pero con otras sensaciones, el teatro y el escenario parecían viajar en un túnel del tiempo hacia distintas épocas.

Embed - Andrés Calamaro - A Los Ojos - en vivo

Por tu extensa trayectoria, que va desde Los Abuelos hasta llegar al camino en solitario, sos una de las figuras de la “vieja escuela” que aún sigue tocando y presentando música nueva. ¿A tus 62 cómo vivís la música (actualmente tiene varias formas de escucharse) y qué observación hacés de toda esa tecnología que sigue avanzando?

Me distraje y las tecnologías me superaron en las grabaciones de estudio, ahora no sé cómo grabar a la velocidad en que pienso la música. Opté por reconvertirme en cantor polivalente en las grabaciones y decente en el escenario. Personalmente, es lo que más me afecta. Tampoco creo que la tecnología me haya perjudicado mucho ya que las giras que hacemos ahora no las hacíamos antes. No obstante, me hubiera encantado que sobrevivan mas disquerías y los discos sean más accesibles a más gente. Había adoptado un cierto credo discográfico que tenía mas sentido el siglo pasado, tampoco me quejo, nadie me prometió nada y sé valorar todo lo que buenamente conseguimos con eje en la música.

Ya no estoy dispuesto a determinados “sacrificios hedonistas”, encerrarme tantas horas grabando no me resulta atractivo ahora mismo. Ya no estoy dispuesto a determinados “sacrificios hedonistas”, encerrarme tantas horas grabando no me resulta atractivo ahora mismo.

La inteligencia artificial volvió a “reunir” a los Beatles para una última canción (“Now and Then”). ¿Qué posición tenés sobre su utilización en la industria musical?

La tecnología puntera en la música grabada desde que se graba música, antes eran válvulas y grabadoras precisas como un reloj suizo, y este siglo es digital binaria. En el cine -como en la guerra- la intervención tecnológica es mucho mas poderosa y cara. The Beatles aislaron la voz de John Lennon con limpieza, para completar un demo; para eso existen aplicaciones accesibles. La aparición de la radio, los discos impresos, el cassette y el CD seguramente alarmó a la empresa y a músicos como ahora estamos conversando de la inteligencia artificial, un juego de palabras poético o un oximorón.

Tuviste una etapa como un modo compulsivo de escribir. ¿Cómo es ahora ese ejercicio y en qué se ha modificado?

Ya no estoy dispuesto a determinados “sacrificios hedonistas”, encerrarme tantas horas grabando no me resulta atractivo ahora mismo. Eso y los métodos de grabación actuales que me superan, no soy fluido en los programas sofisticados, soy un inadaptado digital. Ahora voy al estudio y hago lo que haga falta, soy un sesionista políglota. Y me brindo en las giras.

Calamaro subirá a escena a las 21 y los tickets están a la venta en entradauno.com.

En tu caso, ¿de qué forma te retroalimentas?

Con mis compañeros en el escenario, vamos contentos a las pruebas de sonido y pensamos en el siguiente recital para que sea mejor. Y con la música en general, soy contemplativo y me gustan distintas cosas, algunas mucho más que otras.

andres calamaro

La música urbana domina hoy los primeros planos. Sin embargo, hace poco has manifestado que el rock español se está volviendo a poner de moda.

Percibo que sí, más que una moda es algo deseado, que importa en Sudamérica y más al norte. Tampoco estamos derrotados por ritmos urgentes, somos una legión que se expande. Salvando las distancias con el flamenco, “el rock no es de mayorías, pero sí de categoría”. O la aleccionadora frase sabia de El Lebrijano: “Lo grande y lo chico van juntos, lo mediocre va solo”. Haremos todo lo posible por ser dignos de nombrar a la Niña Pastori y al maestro Juan Peña.

Haciendo un rápido análisis, ¿qué podés decir de Bizarrap, que fue el gran ganador de los Latin Grammy y llegó a ser tapa de Forbes?

Celebro el éxito de Biza, muchos grandes productores tampoco cantan ni tocan instrumentos, tampoco importa, un productor tiene una idea, se imagina la grabación adecuada para un artista y la termina. El éxito es una medida válida para la producción, qué duda cabe. Estoy orgulloso de los éxitos mundiales de Bizarrap, claro.

En junio lanzaste Razzmatazz (registro en vivo en la histórica sala Barcelona). ¿Qué proyecto hay para 2024?

Tengo en marcha un proyecto “secreto”, me cuesta hasta contar de qué se trata. Debería blanquearlo de una vez, pero me resisto un poco a revelar mi algoritmo. Espero cantar el inmortal repertorio afrolatino de los años setenta, es arriesgado, no sé dé ningún cantante argentino que lo haya hecho, pero me fío de las letras buenas, las melodías y un humilde aporte porteño a un género sofisticado y extraordinario.