Ángel de Brito contó el chisme más fuerte de Telefe y Gran Hermano: "Están disconformes"

Y agregó sobre la participación de Romina, jugadora de la pasada edición que ingresó por cuatro días para tratar de imponer orden en la casa: “Les enchufan a Romina y les tira cosas para que se den cuenta que están jugando mal. ¡Ni me quiero imaginar el confesionario lo que será!”.

“Igual a pesar de todo esto que decimos, el programa es el más exitoso, les va bárbaro. Revienta pero Telefe siempre quiere un poquito más", concluyó Ángel.

Revelan el nombre de la famosa periodista que conquistó a Alan de Gran Hermano

En las últimas horas, se desató un escándalo en el mundo de Gran Hermano tras conocerse que Alan Simone, vinculado sentimentalmente con Sabrina Cortez en la casa, ha dejado atrás esa historia y estaría iniciando un romance con una famosa periodista de televisión.

Inicialmente, Alan fue parte fundamental en la separación de Sabrina y su novio Brian Fernández dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, una vez fuera, parece haber olvidado rápidamente a Cortez y, según trascendió, ya está involucrado en una nueva relación, esta vez con una reconocida periodista cuyo nombre aún se mantiene en reserva.

La panelista Laura Ubfal, en su participación en Se Picó, el programa de streaming que analiza contenido del reality conducido por Santiago del Moro, lanzó un enigmático que generó revuelo: "Alan tuvo una historia al salir de la casa con una famosa periodista de tv. Se conocieron por Instagram. Confirmación de Cata".

Las especulaciones en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios sugiriendo nombres como Nati Jota (quien fue vinculada recientemente con Nacho Castañares, el ex participante de Gran Hermano pero del 2022), Luciana Rodríguez, e incluso Maru Arce, quien físicamente se asemeja a Sabrina Cortez. Ubfal trató de aclarar la situación indicando que la periodista en cuestión sería de Canal 26, generando aún más incertidumbre.

Catalina Gorostidi, otra ex participante, confirmó la información en Se Pico, aunque sin revelar el nombre de la periodista. "Yo no la ubico tanto, pero ya la vi... pero igual no voy a decir quién es. Alan es amigo mío, no lo voy a quemar. Me va a matar", reveló.

Ubfal, a través de sus redes sociales, agregó más confusión al descartar la conexión con Maru Arce y sugerir que la figura en cuestión pertenece a Canal 26. Hasta el momento, Alan Simone guarda silencio ante estos rumores que mantienen a los seguidores de Gran Hermano