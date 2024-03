Ángel de Brito contó en qué mintió Marina Calabró y su nuevo novio

La fuerte acusación de Ángel de Brito contra Marina Calabró sobre la fecha del romance

Sin embargo, Ángel de Brito, desde LAM, planteó serias dudas sobre la veracidad de la fecha revelada por la pareja. "Por primera vez hablaron de la pareja, pero para mí mintieron con la fecha en la que se conocieron", comentó el conductor, sembrando incertidumbre sobre los inicios de su relación.

Marina Calabro 2.jpg

Además, la participación de Marina y Rolando en el evento fue objeto de comentarios por parte de los presentes. Ángel de Brito describió la actitud de la pareja durante la celebración: "No se despegaron un segundo, iban del asiento a la pista, de la pista al carrito de helados, de ahí al de tragos pero juntos todo el tiempo. Quería hablar con Barbano pero no pude porque estaba Marina al lado".

Qué dijo Iliana Calabró sobre la relación de su hermana y su pelea

La hermana de Marina, Iliana Calabró, recordó en el programa la disputa que tuvo con ella cuando la mandó al frente con su relación con Barbano. "Yo le dije que no sabía nada. Después fui y le pregunté a mi mamá '¿a vos te contó algo?'. Y me dijo que no", reveló la actriz, dejando en evidencia la discreción de Marina respecto a su vida sentimental.

“Después busqué en Google lo que me dijeron y ahí leí todo… Y cuando me preguntaron les dije que sí, pero porque lo busqué en Google y leí que estaba de novia con Barbano. Pero ella no me cuenta esas cosas a mí. No nos sentamos a hablar todavía”, agregó Iliana.

La relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, ahora es motivo de atención y especulaciones, especialmente después de su aparición pública y revelaciones sobre su historia de amor.