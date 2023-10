Ángel de Brito reveló la postura de Fátima Florez ante la posibilidad de ser Primera Dama

Sin embargo, el conductor confirmó que la destacada imitadora llevará a cabo su temporada en Mar del Plata sin importar el resultado electoral. "La temporada se llevará a cabo pase lo que pase", afirmó. Además, reveló que "Fátima no tiene planes de vivir en Olivos ni de renunciar a su carrera artística. Permanecerá en su departamento actual".

Qué hará Fátima Florez si gana Milei

Puede ser presidente de la Nación y todas esas cosas se evalúan, sobre todo con una mujer como Fátima. Ella no va a resignar su carrera y va a seguir con su gira hasta que empiece la temporada de Mar del Plata, y no va a participar de actos políticos. Alguno que otra vez puede acompañar, pero no quiere saber nada que ver con la política”, agregó Ángel.

Fátima Florez 2.jpg Fátima Florez y Javier Milei

De acuerdo con Ángel De Brito, Fátima Florez no tiene la intención de participar activamente en actos políticos, aunque podría asistir ocasionalmente. Su enfoque principal seguirá siendo su exitosa carrera artística, y su compromiso con su público es innegable. La humorista ha demostrado su determinación de mantener su independencia profesional, incluso en medio de su relación con un candidato presidencial.

La carrera de Fátima Florez es una parte fundamental de su vida, y su decisión de mantener su compromiso laboral habla de su dedicación y amor por su trabajo. Su temporada teatral en Mar del Plata y sus compromisos en televisión continuarán siendo una prioridad para la talentosa actriz, quien demostrará que el éxito profesional y el amor pueden coexistir.