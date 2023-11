Ángel de Brito reveló una inesperada renuncia en LAM

Según relató Yaina Latorre, el motivo de su renuncia se debió a problemas en la organización de los ensayos. En su intervención en LAM, Yanina explicó: "Yo no soy bailarina, entonces me lo tomé con mucho profesionalismo. Yo trabajo muchas horas, vivo lejos y tengo una vida. Entonces les propuse que yo podía ensayar entre 11.30 hasta las 15".

Qué dijo Yanina Latorre en LAM sobre su renuncia

Sin embargo, Yanina Latorre acusó a Romina Uhrig de cambiar repentinamente los horarios de ensayo y de incumplir con los acuerdos previos. El conflicto llegó a su punto máximo cuando, según Yanina, recibió un mensaje de la coach a las 10:20 de la mañana, comunicándole que el ensayo se cancelaba debido a que Romina Uhrig se sentía mal y tenía compromisos en la televisión.

LAM Yanina Latorre 2.jpg La fuerte renuncia de Yanina Latorre en LAM

“Yo le dije '¿Vos me estás cargando? ¡Esto es una falta de respeto!’ O sea que nunca salió de la casa que vive en Moreno ¿Por qué no avisó dos horas antes? ¡y yo elegía si iba a o no! ¡Estoy desde las 8 de la mañana en la calle'”. Y remarcó: “Por esto estoy psiquiátrica”. “Yo terminé de ensayar y nunca me dijo nada, no sé, 'disculpame'”, contó Yanina Latorre.