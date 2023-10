Aníbal Pachano confesó cuál es la bailarina que odia: “No me la fumo”

Aníbal Pachano no anduvo con vueltas y sorprendió a todos con sus declaraciones sin pelos en la lengua sobre su participación como jurado en el Bailando 2023 y su opinión sobre la bailarina Mora Godoy. Pachano, quien reemplazó a la modelo Pampita en el programa conducido por Marcelo Tinelli, no se guardó nada durante su entrevista en Buena Tarde, por C5N.

Pachano comenzó despotricando contra Mora Godoy, haciendo una comparación con la legendaria bailarina María Nieves. En sus propias palabras, expresó: "No me la fumo a Mora Godoy, una cosa es trascender y otra cosa ser una institución. Institución era la Nieves, bailarinas que son de otra época, que tienen otro plante escénico, mujeres que tienen una posición en el tango totalmente distinta. Es buena bailarina, yo no voy a decir que no".