Anita, la hermana de Lali Espósito, relató en detalle el duro accidente que vivió

Durante el programa, Anita relató cómo sucedió todo cuando apenas tenía dos años: "Mi mamá trabajaba, así que iba a una guardería. Había unas escaleritas y yo estaba leyendo un cuentito. Parece que alguien pasó corriendo y me asusté, me desbarajusté y me caí", recordó con una sonrisa. "Con el último escalón me rompí toda la frente. Imaginate, Santiago del Estero en 1986, me abrí el cráneo y casi no la cuento, pero me salvaron". Ese accidente, a tan temprana edad, marcó el inicio de una serie de complicaciones que la acompañaron hasta la adolescencia.