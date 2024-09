Antes de casarse con Michael Bublé, quién fue el deportista súper famoso que salió con Luisana Lopilato

Fue así como se consolidó el romance hasta alcanzar los 2 años, en los que se mostraban unidos. Es que ella no tenía ningún problema a la hora de acompañarlo en sus partidos mientras él hacía lo propio en los distintos eventos a los que era convocada.

La razón por la que se separaron Pico Mónaco y Luisana Lopilato

Sin embargo, en 2008 el amor mermó casi que de un momento a otro. Se debe a que durante ese año Michael Bublé anunció un recital en Argentina, al que Luisana Lopilato quería acceder a toda costa, ya que era una verdadera fanática.

Luisana Lopilato-Michael Bublé-Pico Mónaco-1.jpg

Deseando que su pareja pase un grato momento, el tenista compró las entradas y se las regaló para poder vivir de cerca el recital de su ídolo. Lo que no se imaginó Pico Mónaco es que Michael Bubblé iba a poner los ojos en ellas. A tal punto que con el paso del tiempo ella reconoció qué le dijo el cantante esa noche: “Después, la primera noche que me conoció me dijo ‘yo me voy a casar con vos’”.

Fue así como a las pocas semanas el tenista percibió que el romance se había roto y que las cosas en la pareja habían cambiado. Según comentó en varias oportunidades la actriz, el flechazo fue tal que la empujó a romper su noviazgo para jugársela por el canadiense.