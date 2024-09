Impactante transformación de Luisana Lopilato para hacer de “Pepita La Pistolera”

“En 1985, una madre de un recién nacido mata a tiros a tres delincuentes que irrumpen en su casa. El caso se vuelve hipermediático y ella es bautizada como “Pepita, la Pistolera”. Sin embargo, no es la mujer inocente y vulnerable que todos creen. Antes de convertirse en asesina, Margarita Di Tullio ya era una ladrona profesional y una maestra del engaño”, dijeron sobre el filme que comenzará su rodaje para inicios del 2025.

La trama del filme, escrita por Lucía Puenzo en colaboración con Andrés Gelós y Tatiana Mereñuk, recorre el derrotero de Di Tullio, la famosa criminal que revolucionó el negocio de la prostitución al rescatar y empoderar a mujeres víctimas de trata y se transformó en leyenda luego de un triple crimen en defensa de su familia.

Fue en julio de 2009 cuando Margarita Di Tullio sufrió un colapso cerebral mientras viajaba a la provincia de San Juan donde iba a visitar a su último amor. Fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, su estado no mejoró y finalmente falleció el 30 de noviembre de ese año.

Las primeras imágenes de Lopilato como Pepita, la Pistolera

Aunque el rodaje aun no comienza, salieron a la luz las primeras imágenes de Luisana Lopilato interpretando a Pepita, la Pistolera y la transformación es increíble.

“Empezar a trabajar la caracterización del personaje es mi primera aproximación a Pepita. Me entusiasma mucho meterme en la piel de una mujer con tantos matices, es un desafío actoral muy grande para mí y tengo una gran ilusión por hacerlo junto con Lucía Puenzo, una directora a la que admiro mucho”, dijo la actriz en una nota con el portal La Nación.

Luisana Lopilato se pondrá en la piel de Pepita, la Pistolera

En esa misma entrevista, la mujer de Bublé aseguró: “Yo estaba convencida de que esta película tenía que ser dirigida por una mujer, sobre todo porque el poder que tenía la mujer en los 80 no es el mismo que tiene hoy, y Pepita fue una mujer muy respetada, muy imponente para la época”.

El filme comenzará su rodaje en 2025

Y reconoció su fanatismo por las películas basadas en vidas reales: “A mí me gustan mucho las películas que están basadas en vidas reales; esas son las películas que miro y me gustan, me atraen. Siempre estoy buscando como actriz proyectos y cosas para hacer, te ofrecen libros, y un día, buscando, empecé a leer sobre ella y me pareció interesante”.