El hijo de Flor Peña destrozó a Casados con Hijos

La sit com por excelencia de la TV argentina, que protagonizó su mamá junto a Guillermo Francella, y que fue un éxito rotundo tanto en televisión como en teatro, a él no le gusta nada. Al menos eso fue lo que dejó en claro al decir que no haría jamás la remake de esa ficción. "Nunca la vi. Me re aburro. Es para viejos", disparó.

La serie es una de las favoritas del gran público en el país, una comedia que hizo reir tanto a chicos como a grandes, que catapultó las carreras de sus protagonistas y que sin lugar a dudas marcó a toda una generación con sus desopilantes historias y chistes.

Es por eso que el comentario cayó muy mal entre los fanáticos que desde las redes sociales se le fueron al humo. "Está buscando que lo odie un país", "Es un resentido de la vida", "Se hace el picante... ¿quién es?", fueron algunos de los mensajes que aparecieron en X al escucharlo.

Así que por lo pronto, Otero tendrá la oportunidad de brillar con su voz en la nueva edición del programa de Marcelo Tinelli, sin embargo, en la previa lo que está generando es una avalancha de polémicas. Habrá que ver donde termina.

Flor Peña quiso meter a su hijo Toto en Bake Off

Florencia Peña usó sus redes sociales para comenzar una campaña para que su hijo Toto Otero forme parte del elenco de la nueva edición de Bake Off. El hijo mayor de la actriz, junto a su expareja, Mariano Otero, es un apasionado por la gastronomía.

Con 21 años se lanzó como pastelero y tiene su propio emprendimiento de alfajores. “Mi pasión por la pastelería comenzó a mediados del 2020, en pandemia. Somos muy dulceros y se me dio por probar recetas de tortas, budines, alfajores, muffins”, contó hace un tiempo el joven en una entrevista para Teleshow.

De cara a una nueva temporada de Bake Off por la pantalla de Telefe, Florencia quiere que su hijo sea parte del reality que conducirá Wanda Nara. “Se lanza Toto a Bake Off”, dice Peña en un video mirando a cámara. En tanto que el joven se mostró dudoso sobre su participación en el certamen.

Sin perder su cuota de humor, Flor agregó: “La mamá obliga, no autoriza. Esto no es un hotel. Ya no fue jugador de fútbol, no me compró la casa, ni el auto, ahora al menos que banque la torta”. “Hay que facturar”, cerró la actriz.