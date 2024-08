Flor Peña quiere en Bake Off a su hijo Toto

Sin perder su cuota de humor, Flor agregó: “La mamá obliga, no autoriza. Esto no es un hotel. Ya no fue jugador de fútbol, no me compró la casa, ni el auto, ahora al menos que banque la torta”. “Hay que facturar”, cerró la actriz.

Lo cierto es que Toto, por el momento, no recibió la propuesta, pero el joven no descarta la posibilidad de formar parte del reality de pasteleros.

En las redes, los famosos y amigos de Flor no tardaron en reaccionar positivamente al pedido. Georgina Barbarossa, Pitty La Numeróloga, Marley, entre otros, levantaron el pulgar para que se sume al programa. “Decí que sí Toto”, “Hagamos campaña”, “Te bancamos Toto”, fueron algunos de los comentarios.

Cuanto salen los alfajores del hijo de Flor

La marca y sus productos se destacan por no utilizar harina ni azúcar refinada, y reemplazarlos con estevia, azúcar mascabo y miel. Alfit fue el nombre elegido por Toto para su emprendimiento y ofrece diferentes presentaciones, las cuales van desde almendra keto, nuez, cacao, integral de maicena, cacao y avena.

Además, ofrece Brownie, alfacookie, tortilla proteica de manzana y avena y bombones. Entre los precios, la media docena oscila entre los 12 y 14 mil pesos, mientras que las otras opciones tiene valores similares que oscilan entre los 8 mil y 10 mil pesos.





Bake Off con Wanda

Telefe planea el regreso de Bake Off para fin de año. Esta edición, a diferencia de la pasada, será conducida por Wanda Nara, que ocupará el lugar de Paula Chaves, quien súper conducir ediciones anteriores con mucho éxito.

Por el momento, no hay fecha de debut, pero podría incluso adelantarse las grabaciones del certamen para que salga al aire lo más rápido posible y reemplace a Survivor: Expedición Robinson que no rinde en cuanto al rating.

Wanda Nara.jpg Wanda Nara

Si bien no hay participantes confirmados, Telefe apura las definiciones y pretende grabar las primeras emisiones para salir al aire en septiembre. Famosos como Damián De Santo, Cami Homs, Nachito Elizalde, Angela Leiva, Javier Calamaro y Callejero Fino fueron tentados.

De hecho, en la última semana, el jurado sufrió una fuerte baja. Es que, según revelaron en Intrusos, la cocinera Dolly Irigoyen decidió dar un paso al costado. “Es una eminencia. Es querida y en la cocina es cara. Evidentemente, no pudieron llegar a un arreglo en lo económico”, dijeron en el ciclo que conduce Flor de la V.

Con esta decisión, el jurado estará conformado por Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular.