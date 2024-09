Así es la lujosa y gran cocina industrial de la mansión de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato mantiene al día a sus seguidores argentinos de redes sociales con respecto a todas y cada una de las novedades de su día a día. A pesar de que hace más de una década está instalada en Canadá junto a su famoso marido, el cantante Michael Bublé , y los cuatro hijos de la pareja, la actriz no pierde la conexión con sus fans.

Allí pudo verse la amplitud del ambiente con vista al exterior, con muebles blancos en su totalidad así como también una enorme variedad de implementos y todo tipo de utensillos modernos. La cocina familiar, además cuenta con una cocina empotrada en la pared y un enorme anafe de, por lo menos, ocho hornallas.

Claro que a través de las imágenes también se deja ver la continuidad de la cocina, donde se aprecia un ambiente minimalista donde no falta el piano de Michael Bublé y la imponente luminosidad del lugar.

El rincón favorito de la casa de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato se muestra muy activa en sus redes sociales. La actriz suele compartir con sus seguidores las diferentes actividades que realiza en el día a día desde Canadá, país donde vive con su marido, el músico Michael Bublé, y sus cuatro hijos (Noah, Elías, Vida y Cielo).

En su cuenta de Instagram, en la que la siguen casi siete millones de personas, la rubia muestra sus rutinas de ejercicios, skincare y recetas de cocina.

Ahora, la artista sorprendió a todos al subir a sus historias de Instagram la espectacular huerta que tiene en su casa. “My secret garden obsession. My happy place (Mi obsesión con el jardín secreto. Mi lugar feliz)”, escribió en un video en el que muestra sus cultivos.

“El lado de mí que no conocían. Amo mi huerta, amo regalarla. Es mi rincón de verano”, sumó a ese mismo video donde se ven los morrones verdes, los tomates, entre otras verduras que plantó. También, en otro video, Lopilato expresó: "Mi domingo be like" donde se la ve cuidando su tan preciado espacio verde.