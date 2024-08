Luisana Lopilato abrió las puertas de su casa y mostró el Bublé Gym

“Porque lo bueno se comparte, acá va un entrenamiento que me gusta hacer cuando no me pongo excusas. Hacer entre 4 y 5 series o 10 y 12 repeticiones de sentadillas en caja, peso muerto rumano (RDL) hacia sentadilla sumo, zancada hacia adelante con peso sobre la cabeza seguida de zancada inversa y sentadilla sube/baja con salto”, expresó en un video donde mostró parte de su rutina.