Las fotos inéditas de la mansión de Luisana Lopilato en Canadá valuada en 12 millones de dólares

En una charla con Susana Giménez, la modelo sacó a la luz uno de los problemas que tenía Michael con el hogar, que comparte con toda su familia. “Michael me decía en inglés: ‘¿Por qué se me ocurrió hacer esta pista?’. Lo tenía harto porque se derretía y no sabía qué hacer”, sacó a la luz Lopilato sobre la cancha de hockey que construyó Bublé.

La remodelación realizada por el famoso arquitecto también le dio un dolor de cabeza a la pareja, porque en medio de la renovación de la mansión, construyeron un muro, que violaba las regulaciones urbanas locales. Por esa razón, colocaron un cerco de árboles y otras plantas para disimularlo y con esa maniobra, lograron tranquilizar a sus vecinos.

luisana 2.jpeg La casa de Luisana Lopilato en Canadá.

El juicio que inició Luisana Lopilato en Uruguay

Luisana Lopilato apuntó contra dos empresas que usaban una imagen de ella indebidamente y les inició una demanda en Uruguay hace muchos años. El juicio en el que exigió una suma millonaria en dólares había estado cajoneado pero se conoció una pieza clave que le daría una pronta resolución.

El juicio que inició la actriz está relacionado a un comercial televisivo en el que aparecía una nena pequeña con un peluche, que fue emitido por televisión desde 1999 hasta 2006. La actriz confirmó que esa nena era ella. La esposa de Michael Bublé pidió que el corto dejara de salir en pantalla, porque adujo que hacía un uso indebido de su imagen.

Pero en 2012, Luisana confirmó que aún existían afiches de ese comercial, que eran exhibidos en diferentes lugares y decidió hacer una demanda en la que reclama una suma millonaria. El jueves se desarrolló una audiencia sobre la causa y el medio El Observador dio a conocer que, el conflicto que se inició hace 11 años atrás, estaría muy cerca de su final.

“Luisana presentó una demanda por uso indebido de imagen con las valoraciones de perjuicio y de lucro cesante que calculados al día de hoy, podrían superar los 5 millones de dólares, a las empresas Punta Systems y la multinacional Prosegur”, explicaron en el medio uruguayo de las compañías que usaron las imágenes de Lopilato.