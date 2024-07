Apareció el motivo por el que Wanda Nara y Mauro Icardi no comunicaron antes su separación

“Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, había dicho la modelo en su cuenta de Instagram sobre el fin de su matrimonio. Tras el posteo de Wanda, Juan Etchegoyen contó que su separación era un secreto a voces en el ambiente y relató por qué no trascendió antes.

WANDA NARA.jpg Wanda Nara se separó de Mauro Icardi.

El motivo por el que no trascendió antes la noticia de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Y voy a contarte un dato en medio de todo esto que ya lo puedo decir porque tenemos el tema en agenda. Cosas que yo este último tiempo me fui enterando de Wanda y Mauro. A mí el 12 de junio me dieron la información desde el exterior de que Wanda y él estaban separados. Cuando te digo que me llegó esa data, me llegó de primera mano. Pero hay más cosas”, remarcó.

El conductor confirmó por qué la noticia de la separación no trascendió antes: “Wanda y Mauro no querían hacer pública la ruptura hasta que llegaran a Buenos Aires. Y te voy a contar por qué. Ellos tenían que hacer algunas publicidades juntos y Wanda no quería decir nada hasta que eso se hiciera”.

“Wanda y Mauro llegaron juntos a Buenos Aires, hicieron lo que tenían que hacer y, antes de que él se vuelva a Turquía, dejan trascender esto. Nadie puede decirme que yo esto no lo sabía antes porque tengo las capturas de pantalla, no tengo problemas en mostrarlas pero no lo hago por códigos”, explicó Etchegoyen.

Embed

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara

En las últimas horas, apareció un amigo de Mauro Icardi que aportó datos jugosos sobre la trastienda de este conflicto que amenaza como nunca la continuidad del matrimonio, hoy por hoy separado, con Wanda instalada en el Chateau LIbertador de Buenos Aires, y con Mauro en Estambul.

“Su amigo me dijo que este enojo nació hace dos días, cuando Wanda le habría planteado armar una nueva secuencia mediática con L-Gante. A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyectó en Wanda otra persona después de su enfermedad, como que imaginó que iba a ser diferente con esas movidas mediáticas y eso fue lo que generó el conflicto”, contó Vázquez.

Y concluyeron: “A Icardi le molestó porque dice: ‘Yo te acompaño siempre en tus actividades y yo ahora vuelvo a entrenar en un club importante como el Galatasaray y esto a mí me afecta públicamente’. Él llega al club y le empiezan a decir que es un jugador poco serio, que no está puesto con la cabeza en el club y le afecta en su carrera”.