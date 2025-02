Apareció el verdadero motivo por el que Wanda Nara no quiere darle sus hijas a Icardi

En ese marco, el periodista Martín Candalaft relató detalles sobre la situación: "El equipo legal de Wanda piensa: 'Si nosotros le reintegramos las niñas a Icardi y él quiere llevárselas a Turquía , por lógica, si el juez autorizó a Wanda a llevarlas a Punta del Este, también lo autorizará a llevarlas a Turquía'. El miedo que tiene Wanda es que, si Icardi se las lleva, el juez ya no tendrá jurisdicción en Turquía. Para poder restituirlas a Argentina tendría que intervenir Italia, porque las niñas son italianas. Pasarían muchos días ".

Sumado a esto relató: "Ayer (por el martes) se dio una comunicación en la que Wanda le reclamó a Mauro que las nenas fueron a su casa con el uniforme y la mochila, porque siguen el calendario escolar internacional, pero volvieron sin nada. En esa conversación, él le habría dicho a su hija: 'No te preocupes por el uniforme porque ya no vas a ir a ese colegio, vas a ir a un colegio en Turquía'. Ese es el verdadero miedo de Wanda y el motivo real por el que no quiere entregarle las hijas a Icardi".