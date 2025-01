Apareció nueva evidencia en contra de Morena Rial que podría complicarla: "Un raid delictivo y robo escruche"

Morena Rial , la hija del reconocido periodista y conductor Jorge Rial, fue detenida el pasado miércoles por la noche por circular a bordo de un auto robado junto con otras personas. Sin embargo, algunas horas después, la joven mediática fue liberada tras la intervención de su abogado y pudo salir, aunque su nombre aún no está limpio.

Las nuevas pruebas que complican a Morena Rial

image.png

En el programa Puro Show de El Trece, Matías Vázquez reveló que Alejandro Cipolla, el abogado de More Rial, está enojado con el fiscal por no darle acceso a la causa a pesar de que su cliente no está imputada con un crimen.