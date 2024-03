Espectáculos La Mañana Gran Hermano Arde Gran Hermano: qué dijo el padre de El Paisa sobre su noviazgo con la pareja de Manzana

El papá de Williams López rompió el silencio, luego de que se viralizara un video de su hijo con la novia de su compañero de Gran Hermano.







En los últimos días, se viralizó un video de Williams López, más conocido como El Paisa, con Luciana Macías, la novia de Manzana, que aún está en la casa de Gran Hermano. Tras el escándalo que provocaron las imágenes, el papá del joven habló de lo sucedido y dijo algo que sorprendió a todos.

“¿Tu hijo está saliendo con la novia de Manzana?”, quiso saber Juan Etchegoyen en una entrevista que le hizo al papá del Paisa. “Pienso que no la verdad, pero no te puedo decir ni sí ni no, no me gusta meterme en la vida privada de mi hijo”, reconoció Cristian López, con muchísima sinceridad, llamando la atención de todos.

“Él aprecia mucho a Manzana desde el afuera así que creo que no, no quiero meter la pata, por eso no quiero hablar mucho de eso. Estuve con Williams estos días porque vino para Olavarria porque tenía que hacer algunas cosas y me mostró el video. Él estaba indignado con todo lo que se estaba diciendo”, sostuvo.