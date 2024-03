Bomba en Gran Hermano: Regresan Sabrina y Denisse a la casa

La noticia sobre el regreso de las exjugadores no cayó para nada bien en las redes sociales. "LOS GOLDEN TICKET SON PARA QUE REGRESEN DENISSE Y SABRINA , NAAAAAAAAA", "el golden ticket era para que entre sabrina #GranHermano", "¿Qué pasó? El golden ticket era un invento para que entre sabrina. Como salió a luz todo el movimiento de la unificación de denisse, se inventaron un segundo ticket porque si entraba solo sabrina las baunisse iban a prender fuego telefe lo cual me parecía perfecto", "el golden ticket no era eso ni en pedo pero tenían que arreglar la mano que metieron en las votaciones y meter a denisse xq las pibas se gastaron una banda guita y se les rieron en la cara #GranHermano", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.