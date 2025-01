Aseguran que la relación entre Javier Milei y Yuyito González es un arreglo: "Es re armado"

El nuevo conductor de Intrusos tras la salida de Flor de la V profundizó en sus sospechas y expuso su postura sin filtro. "No tengo una definición, me parece que puede ser todo re armado o capaz que están re enamorados", sostuvo, sin descartar ninguna posibilidad.

Además, hizo foco en la participación de Yuyito en la vida presidencial y en ciertos movimientos que, según su criterio, generan dudas: "Y ella va a Olivos y pide canjes, es un personaje muy inescrutable". En ese sentido, agregó: "Les deben de bajar una línea, porque cuando se quiso ir un poco de boca, la frenaron".

China 1.jpg Rodrigo Lussich

También resaltó la falta de apariciones públicas recientes de la pareja y la posibilidad de que Milei no necesite un vínculo de estas características para su imagen. "Es cierto que últimamente no hay apariciones públicas porque está viajando a la costa. No me animaría a decir novia trucha, tampoco creo que Milei la necesite. A Fátima por ahí sí en la campaña. Me cierra más".

Viviana Canosa contra Yuyito González

La conductora charló con "Puro Show" y habló de todo. Entre los temas que se tocaron, obviamente, se habló de los polémicos canjes que pidió Amalia Yuyito González, quien es la flamante pareja de Javier Milei. El cronista le expresó que hay personas que trabajan junto a la conductora y que piden canjes a nombre de la "primera dama".

Vivana Canosa.jpg Viviana Canosa

Ante esto, Viviana Canosa, fiel a su estilo, expresó: "No da... Juliana Awada no lo haría, creo que ni Fátima lo haría", comenzó diciendo Canosa respecto a esta situación que salió a la luz en las últimas semanas.

"El presidente se tiene que ocupar de eso, no puede permitir que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en la esquina un café. Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella", confesó de manera contundente Viviana Canosa respecto a la situación.