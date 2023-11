Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña están saliendo

Más aún luego de que lo que reveló Estefi Berardi en Mañanísima (El Trece), ya que la panelista compartió detalles sobre el vuelo a Miami, donde estuvo acompañada por Occhiato y Peña. Aunque intentaron aparentar normalidad, la panelista dejó entrever una conexión especial: "Para mí hay toda la onda, se re nota que andan, pero es como que se tratan como desconocidos. Como que fuerzan el que parezca que no pasa nada, pero pasa de todo, tengo esa sensación".

Cómo fue el viaje en avión de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La anécdota más reveladora ocurrió durante el vuelo cuando, según Berardi, "Se sentaron juntos. Flor en un momento se quedó dormida y se apoyó en el hombro de él". Majo Martino, al corroborar la historia, agregó: "A mí me dijeron que pasa de todo". Berardi también destacó la discreción de Occhiato en sus relaciones: "Él, después de Flor Vigna, nunca más blanqueó una novia, de llevarla de la mano por la calle, no blanquea con Flor (Jazmín) a ese nivel, pero por ahí porque no son tan oficiales".

A pesar de las insinuaciones, Estefi Berardi no quiso profundizar en detalles, mencionando: "Tanto no miré porque iban a decir 'esta piba es re chismosa y va a contar todo'". Sin embargo, sus declaraciones alimentan las sospechas y confirman que la relación entre Occhiato y Flor Jazmín Peña va más allá de una simple amistad, manteniéndose bajo el radar del público.